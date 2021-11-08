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الروس يعودون إلى عملهم بعد انتهاء أوامر الإغلاق

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الروس يعودون إلى عملهم بعد انتهاء أوامر الإغلاق الروس يعودون إلى عملهم بعد انتهاء أوامر الإغلاق

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عاد معظم الروس إلى عملهم، الإثنين، للمرة الأولى منذ ما يزيد على أسبوع بعد إنهاء السلطات أوامر إغلاق أماكن العمل على مستوى البلاد في معظم المناطق.

يأتي ذلك على الرغم من اقتراب أعداد الإصابات والوفيات جراء «كوفيد-19» من مستويات قياسية يومية مرتفعة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أكتوبر/تشرين الأول أنه سيتم دفع الأجور خلال «أيام العطلة» من 30 أكتوبر حتى 7 نوفمبر، في محاولة لإبطاء الزيادة في عدد الإصابات من خلال فرض أشد القيود صرامة على مستوى البلاد منذ الأشهر الأولى لتشفي الوباء العام الماضي.

لكن المسؤولين سجلوا، الإثنين، 1190 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا على مستوى البلاد في الساعات الـ24 الماضية، وهذا العدد أعلى من نظيره في الأيام التي سبقت استراحة العمل الإجبارية وأقل بخمس وفيات فقط عن الرقم القياسي الذي سجلته السلطات يوم الخميس الماضي.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة في 39400، بانخفاض عن ذروة 41335 السبت.

المصرى اليوم

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