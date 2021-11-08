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تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

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تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم تعرف على أحدث إحصائيات كورونا حول العالم

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أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى يوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 67 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 250 مليونا وما يقارب من 694 ألف إصابة، تعافى منهم 226 مليونا ونحو 926 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم يوم الأحد 343 ألف و144 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4652 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: (1،179 وفاة)، وأوكرانيا (449 وفاة)، ورومانيا (263 وفاة)، والمكسيك (261 وفاة)، والهند (256 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: روسيا (39،165 إصابة)، وبريطانيا (30,305 إصابات)، وتركيا (25,304 إصابات)، وأميركا (23,165 إصابة)، والمانيا (20,701 إصابة).

وما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وإصابات إجمالية.

وأشارت الإحصاءات إلى أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (775،218 وفاة)، والبرازيل (609,484 وفاة)، والهند (461,043 وفاة)، والمكسيك (289,734 وفاة)، وروسيا (248,004 وفيات).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (47،336,577 إصابة)، والهند (34,366,614 إصابة)، والبرازيل (21,880,439 إصابة)، وبريطانيا (9,301,909 إصابات)، وروسيا (8,834,495 إصابة).

المصرى اليوم

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