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تفاصيل مسلسل منة شلبي الجديد ضمن الماراثون الرمضاني 2022

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تفاصيل مسلسل منة شلبي الجديد ضمن الماراثون الرمضاني 2022 تفاصيل مسلسل منة شلبي الجديد ضمن الماراثون الرمضاني 2022

لاقتراحات اماكن الخروج

سافرت المخرجة كاملة أبوذكري، إلى العاصمة اللبنانية، بيروت، لبدأ معاينة واختيار أماكن تصوير مسلسلها الجديد لرمضان 2022، بطولة النجمة منة شلبي وإنتاج صادق الصباح، تأليف محمد هشام عبية.

وقال صادق الصباح لـ«المصري اليوم»، إن المسلسل تم الانتهاء من كتابة نصف عدد حلقاته، وهو عمل صعب ويحتاج لمجهود كبير من كل صناعه، وسيتم تصويره بين عدة دول، ومن المقرر أن تقوم مخرجته كاملة أبوذكري بإجراء معاينات خلال الأسبوع الجاري، لاختيار البلد الثاني إلى جانب لبنان المقرر ان تشهد تصوير المسلسل«.

وأضاف: «يجري الأن ترشيح باقي الأبطال المشاركين في العمل، وسيتم الكشف عنها خلال ساعات، وتسلمنا قرابة 12 حلقة حتى الأن من العمل ولم يتم الاستقرار على الاسم النهائي للحكاية».

المصرى اليوم

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