الجيش الثانى الميدانى يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية

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نظمت قيادة الجيش الثانى الميدانى بالتعاون مع جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حفلا لتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية من رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية وأسر الشهداء بمحافظتى شمال سيناء والإسماعيلية والذى يأتى في اطار إستمرار إحتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثامنه والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحه بتقديم الدعم الكامل لأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن .

وألقى قائد الجيش الثانى الميداني كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لأسر الشهداء والمصابين تقديراً لما قدموه من تضحيات وبطولات دفاعاً عن أمن الوطن واستقراره مؤكداً أن دماء الشهداء الذكية هي التي مهدت الطريق للنهضة الشاملة التي تشهدها مصر في كافة المجالات .

من جانبه أكد مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافه سبل الرعاية لتوفير حياه كريمة لأسر الشهداء والمصابين عرفاناً بما قدمه أبنائهم من تضحيات لتظل راية الوطن عالية خفاقه .

كما أكد محافظ الإسماعيلية خلال كلمته على أن رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية هما جناحي الأمن والاستقرار وسيظلان درع الوطن وسيفه ضد قوى التطرف والإرهاب، مؤكداً أن التاريخ الوطني سيتوقف إجلالاً وتقديراً لما قدمه هؤلاء الشهداء من تضحيات وبطولات، والتى بدونها لما إستمرت مسيرة البناء والتنمية في كافة ربوع الوطن .

وفي نهاية الإحتفال عبر أسر الشهداء عن عميق إمتنانهم وشكرهم للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على حرصهم على التواصل الدائم والمستمر مع أسر الشهداء والمصابين مؤكدين أن الدولة المصرية لا تنسى ابداً ابنائها الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن ودفاعاً عن استقراره وسلامة أراضيه .

حضر الإحتفال مدير أمن الإسماعلية وعدد من ضباط الجيش الثاني الميداني .

