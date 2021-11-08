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القبض على بطل سيارة نقل تسير عكس الاتجاه بطريق الأوتوستراد

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القبض على بطل فيديو سيارة نقل تسير عكس الاتجاه بطريق الأوتوستراد القبض على بطل سيارة نقل تسير عكس الاتجاه بطريق الأوتوستراد

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ملابسات مقطع يتضمن سير سيارة نقل عكس الاتجاه وبسرعة عالية بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله على تطبيق»تيك توك«وموقع التواصل الاجتماعي»فيس بوك«وأحد البرامج التليفزيونية بشأن مقطع فيديو لأحد الأشخاص يقود سيارة نقل بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة بسرعة عالية ورعونة والسير عكس الاتجاه مما يعرض حياة المواطنين للخطر، فإنه بالفحص تمكنت أجهزة الأمن من تحديد السيارة المشار إليها وقائدها وتبين أنه سائق، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم المذكور والسيارة المشار إليها وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتبين عدم حمله ثمة تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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