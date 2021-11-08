أخبار عاجلة

«السكة الحديد»: تعديل تركيب عربات 6 قطارات إلى «تحيا مصر» (تفاصيل) -
«الصحة»: تسجيل 935 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و64 حالة وفاة -
إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

برلماني عراقي يشيد بتغطية مذيع "الحدث" حسين الشيخ لمحاولة اغتيال "الكاظمي"

Print
برلماني عراقي يشيد بتغطية مذيع "الحدث" حسين الشيخ لمحاولة اغتيال "الكاظمي" برلماني عراقي يشيد بتغطية مذيع "الحدث" حسين الشيخ لمحاولة اغتيال "الكاظمي"
تعدّ أطول تغطية لقضية سياسية واستمرت لمدة 6 ساعات متواصلة

برلماني عراقي يشيد بتغطية مذيع

‬أشاد البرلماني العراقي السابق وخبير العلاقات الدولية عمر عبدالستار، بالإعلامي حسين الشيخ، المذيع بقناة الحدث.

وأوضح "عبدالستار"، عبر حسابه على "تويتر"، أن التغطية التي قام بها الإعلامي حسين الشيخ لمحاولة اغتيال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، تعدّ أطول تغطية لحدث سياسي حيث استمرت لمدة 6 ساعات متواصلة.

وأكد "عبدالستار" أنه كان يتابع التغطية حتى الفجر، وتوقّع أن يقوموا بالاتصال به، ولكنهم فعلوا ذلك الساعة الثامنة صباحاً.

وأشار البرلماني العراقي السابق إلى أن رأيه في حسين الشيخ ليس مدحاً، ولكنه بمثابة ترشيح لمن يستحق النجاح والجوائز دائماً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران