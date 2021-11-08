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"أرادوا إخراجه من المنزل ثم اغتياله".. كشف المعلومات الأولية لاستهداف "الكاظمي"

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"أرادوا إخراجه من المنزل ثم اغتياله".. كشف المعلومات الأولية لاستهداف "الكاظمي" "أرادوا إخراجه من المنزل ثم اغتياله".. كشف المعلومات الأولية لاستهداف "الكاظمي"
الصواريخ والطائرات من نفس الطرُز المستخدمة في مهاجمة القواعد الأمريكية

كشف خبراء المتفجرات في وزارة الداخلية العراقية، وجهاز المخابرات الوطني، اليوم الاثنين، أن الصواريخ والطائرات التي استهدفت منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من نفس الطرُز التي استخدم في قصف القواعد والمنشآت الأمريكية.

وبينوا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الطائرات انطلقت من منطقة الكريعات، شمالي بغداد، وتحديداً من خلف المنطقة السياحية.

ونقل تلفزيون "آر تي" الروسي عن أحد خبراء التحقيق أن التحليلات تشير إلى أن المهاجمين كانوا يعرفون أنهم لن يتمكّنوا من استهداف "الكاظمي" داخل منزله، لذلك شنّوا هجومهم بثلاث طائرات.

وقال الخبير: "إن الجناة كانوا يريدون أن يستهدفوا منزل الكاظمي بطائرة واحدة، ومن ثم إخراجه من المنزل لاغتياله، لكن خطتهم لم تنجح".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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