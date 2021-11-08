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بسبب الميراث.. كشف ملابسات يتضمن تهديد شخص بالدقهلية

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بسبب الميراث.. كشف ملابسات فيديو يتضمن تهديد شخص بالدقهلية بسبب الميراث.. كشف ملابسات يتضمن تهديد شخص بالدقهلية

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، ملابسات تداول مقطع عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يتضمن ظهور أحد الأشخاص ممسكًا عصا خشبية مهددًا بها آخر بالدقهلية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع فيس بوك متضمنًا ظهور شخص ممسكًا بعصا خشبية مهددًا بها أحد الأشخاص بالدقهلية، فإنه بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه وتبين أنه طالب بالمرحلة الثانوية مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية».

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة الأمن بالدقهلية من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ومحاولته التعدي على نجل عمه»طالب بالمرحلة الثانوية«لخلافات بين والديهما على الميراث، وبإرشاده تم ضبط العصا الخشبية المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وباستكمال الفحص تبين سابقة تحرير محضر بمركز شرطة ميت غمر بين كلٍ من والديهما تعدي بالضرب لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهما، تم اتخاذ الإجراءات القانونية».

المصرى اليوم

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