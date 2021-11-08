التحالف: تدمير مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط وزورق مفخخ

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط. كما أعلن التحالف أيضا عن تمكنه من تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة، قائلا إنه كان مجهزا لتنفيذ عملية هجوم وشيك.

وأضاف التحالف أنه نفذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأعلن أن تلك العمليات شملت تدمير 19 آلية عسكرية، والقضاء على 115 من أفراد الجماعة.

وقال التحالف إن سلوك الحوثيين "يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".