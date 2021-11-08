أخبار عاجلة

«السكة الحديد»: تعديل تركيب عربات 6 قطارات إلى «تحيا مصر» (تفاصيل) -
«الصحة»: تسجيل 935 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و64 حالة وفاة -
إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

التحالف: تدمير مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط وزورق مفخخ

Print
التحالف: تدمير مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط وزورق مفخخ التحالف: تدمير مسيرة مفخخة باتجاه خميس مشيط وزورق مفخخ
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط. كما أعلن التحالف أيضا عن تمكنه من تدمير زورق مفخخ مقابل الحديدة، قائلا إنه كان مجهزا لتنفيذ عملية هجوم وشيك.

وأضاف التحالف أنه نفذ 31 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثيين في صرواح والجوف خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأعلن أن تلك العمليات شملت تدمير 19 آلية عسكرية، والقضاء على 115 من أفراد الجماعة.

وقال التحالف إن سلوك الحوثيين "يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور

74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور

توقيف 3 أشخاص بعد مقتل شخص في انفجار ببريطانيا

توقيف 3 أشخاص بعد مقتل شخص في انفجار ببريطانيا

أسراب الطائرات الآلية تهدد الدفاعات المتطورة

أسراب الطائرات الآلية تهدد الدفاعات المتطورة

تأهب بالأمانات لمواجهة الحالة المطرية

تأهب بالأمانات لمواجهة الحالة المطرية