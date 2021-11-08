أمير الرياض بالنيابة يعزي "الربيعة" في وفاة والده

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قدّم أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز في اتصال هاتفي العزاء والمواساة للمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في وفاة والده رحمه الله.

وسأل الأمير محمد بن عبدالرحمن الله العلي القدير أن يرحم الفقيد، ويُسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

من جهته، أعرب الدكتور عبدالله الربيعة عن شكره وتقديره لأمير منطقة الرياض بالنيابة على تعازيه ومواساته، سائلاً الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.