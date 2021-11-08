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"النصر" يردّ على تصريح الأمين العام: لم يُطرح علينا خيار تأجيل مباراتنا أمام "الفيحاء" إطلاقاً

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"النصر" يردّ على تصريح الأمين العام: لم يُطرح علينا خيار تأجيل مباراتنا أمام "الفيحاء" إطلاقاً "النصر" يردّ على تصريح الأمين العام: لم يُطرح علينا خيار تأجيل مباراتنا أمام "الفيحاء" إطلاقاً

قال نادي النصر، اليوم الاثنين، بأنه لم يُطرح عليه خيار تأجيل مباراة الفيحاء إطلاقاً، وطالب أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم بإظهار الخطاب أو الإيميل المرسل، أو محضر الاجتماع الذي تم، أو أي دليل آخر على أنه قدّم هذا العرض.

ونشر "النصر" بياناً توضيحياً عبر حسابه في "تويتر" أكد من خلاله أنه لم يطرح خيار تأجيل مباراة الفيحاء علينا في نادي النصر إطلاقاً، وبما أن الأمين العام يثق باحترافيته، فننتظر منه أن يُظهر لنا الخطاب أو الإيميل المرسل، أو محضر الاجتماع الذي تم، أو أي دليل آخر على أنه قدم هذا العرض".

وجاء بيان النصر على النحو التالي: "ردًا على ما ذكره أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم في أحد البرامج مساء البارحة، تود إدارة نادي النصر إيضاح التالي:

أولًا: لم يُطرح خيار تأجيل مباراة الفيحاء علينا في نادي النصر إطلاقًا، وبما أن الأمين العام يثق باحترافيته، فننتظر منه أن يُظهر لنا الخطاب أو الإيميل المرسل، أو محضر الاجتماع الذي تم، أو أي دليل آخر على أنه قدّم هذا العرض.

ثانيًا: تأجيل وتعديل مواعيد مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان ليس من اختصاص الاتحاد السعودي لكرة القدم، بل من اختصاص لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين، ولم يحدث معهم أي تواصل في هذا الخصوص، فما علاقة الأمين العام للاتحاد السعودي بهذا الأمر؟ وكيف يتدخل في عمل منظومة أخرى لا ينتمي إليها؟

ونحن إذ نوضح هذه الجزئية، فإننا نؤكد تحفظنا الكبير على مواقف الأمين العام ضد نادي النصر في أحداث كثيرة، خصوصاً على المستوى القاري، وسيأتي الوقت المناسب للحديث عنها".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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