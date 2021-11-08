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"الأخضر" السعودي يواصل تحضيراته لمواجهة أستراليا في تصفيات

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يكثف السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًا في مدينة سيدني الأسترالية؛ استعداداً لمواجهة منتخب أستراليا يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي يتصدرها الأخضر برصيد 12 نقطة.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب فلنتاين سبورتس بارك" تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أجريت مباريات مصغرة، قبل أن تجرى تقسيمة من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

ويواصل المنتخب السعودي غداً تدريباته عند الـ7 مساءً على "ملعب فلنتاين سبورتس بارك"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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