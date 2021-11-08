أمير الباحة: نعيش عهدًا زاهرًا يقودنا نحو مستقبل واعد رغم التحديات

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رفع التهنئة لخادم الحرمين بمناسبة حلول الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم

رفع أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز -باسمه ونيابةً عن أهالي المنطقة- أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول الذكرى السابعة لتوليه مقاليد الحكم.

وقال أمير الباحة بهذه المناسبة: "نعيش ذكرى عظيمة وغالية علينا جميعًا، استطاعت مملكتنا خلالها منح المواطن وكل من يقيم على هذه البلاد الاولوية البالغة من الرعاية الطبية الكاملة، وتجلّى ذلك أثناء جائحة كورونا، لتصبح المملكة مثالًا حيًا وقدوة للعالم في الاهتمام بمن يعيش على أرضها وليسجل لها التاريخ أنها اولى الدول التي وضعت سلامة وصحة المواطن والمقيم فوق كل اعتبار.

وأضاف: "شهدت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين تطورات استراتيجية كبرى عكست الإنجازات النوعية على كل الأصعدة والمحافل المحلية والاقليمية والدولية، كما حظيت منطقة الباحة بمشاريع عملاقة وتنمية اقتصادية مستدامة تهدف لرفع مستوى الخدمات وتوفير سبل الراحة والرفاهية للمواطنين ليستمر التطور والنماء بإدارة حكيمة تهتم بمصلحة الوطن والمواطن في شتى المجالات، والعمل على مواصلة مسيرة البناء والتطور والتنمية الشاملة في أرجاء البلاد وفي جميع مناحي الحياة والحرص على رفاهية وراحة المواطن والاهتمام بالوطن ومقدساته والذود عن كل ما يمسّ أمنه".

وسأل الأمير حسام بن سعود الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظ لمملكة العز أمنها وأمانها وأن يحفظ حدودها وينصر جنودها.