ناصر عباس: لا يوجد احتواء للاعبين في قانون التحكيم

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انتقد الحكم الدولي السابق ناصر عباس المحاضر الدولي حالياً في التحكيم، الحكم محمد عادل الذي أدار مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

ونجح الأهلي في الفوز على الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 5/3 في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الجمعة الماضي ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري الممتاز، وشهدت حضور جماهيري لأول مرة منذ فترة طويلة وأدارتها صافرة مصرية.

وأشعل محمد عادل الأجواء في الساعات الماضية بعد تصريحه عن احتواء لاعبي الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي، وقال نصاً في تصريحات إذاعية: شعرت بتوتر لاعبي الزمالك، ليس من التحكيم ولكن من النتيجة الكبيرة، في السماعات مع الزملاء كنت بقولهم دلوقتي احنا في مرحلة الإدارة، سهل جداً أي حد يعمل أي حاجة كارت في كارت وينطرد، ويبقى أنت لم تحتوي اللاعبين.

وأثارت هذه التصريحات حالة من الاستياء الشديد بين مسؤولي النادي الأهلي ويدرس النادي طلب تفسير من لجنة الحكام بشأنها.

وقال ناصر عابس في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: لا يوجد شيء في قانون التحكيم في كرة القدم يسمى احتواء اللاعبين، ولكن هناك ما يسمى في علم التحكيم الحديث بالإدارة التحكيمية، وهذه الإدارة لا يمكن أن يتم معاها تجاوز القانون، وهذه الإدارة أيضاً ليس لها علاقة بما قاله محمد عادل، فما قاله ليس له صلة بالتحكيم.

وحول حصول طارق حامد على بطاقة صفراء، قال: البطاقة الصفراء قرار سليم ولكن كان يجب إشهار بطاقة ثانية صفراء بعد الاعتراض الشديد بصورة مرفوضة عليه من قبل اللاعب، أو على الأقل كان تحدث معه بشكل قوي وهدده بالطرد.