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جيش الأورومو يعلن قرب انتصاره على قوات آبي أحمد ودخول أديس أبابا

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جيش الأورومو يعلن قرب انتصاره على قوات آبي أحمد ودخول أديس أبابا جيش الأورومو يعلن قرب انتصاره على قوات آبي أحمد ودخول أديس أبابا

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أعلن جال مارو، قائد جيش تحرير أورومو، المتحالف مع جبهة تحرير تيجراي، أن قواته بالقرب من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وتستعد لهجوم آخر، متوقعا أن تنتهي الحرب «قريبا جدا» بانتصارهم.

وحذر مارو، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، من أن المقاتلين الموالين للحكومة ينشقون، مشيراً إلى أنهم على وشك تحقيق النصر.

وأضاف أن « تحاول فقط كسب الوقت، وهم يحاولون إثارة حرب أهلية في هذا البلد، لذا فهم يطالبون الأمة بالقتال».

ونفت جبهة تحرير تيجراي في السابق احتمال حصول «حمام دمّ» في أديس أبابا في حال دخلوا إليها لإسقاط الحكومة.

وبعدما أعلنوا في نهاية الأسبوع الماضي استعادتهم مدينتين استراتيجيتين على مسافة 400 كلم من العاصمة، لم يستبعد مقاتلو جبهة تحرير شعب تيجراي وحلفاؤهم من جيش تحرير أورومو الزحف نحو أديس أبابا.

من جانبها، دعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيداً. وأمرت الحكومة الأميركية السبت دبلوماسييها غير الأساسيين بمغادرة إثيوبيا.

المصرى اليوم

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