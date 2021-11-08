ليبيا تسجّل 795 إصابة جديدة بكورونا و260 حالة بفلسطين

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خلال الـ24 ساعة الماضية

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا 795 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و11 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا قد بلغ 361 ألفًا و709 إصابات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و218 حالة.

فلسطين

سجّلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية 7 وفيات، و260 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و432 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى وجود 46 مريضًا في غرف العناية المركزة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 83، بينهم 11 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.