"إثراء" ينظم المؤتمر الدولي للفن الإسلامي في الظهران

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بمشاركة 25 محاضرًا من المنطقة وضيوف دوليين

ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، بالتعاون مع جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، في 18 ربيع الآخر، المؤتمر العالمي للفن الإسلامي بعنوان "المسجد: إبداعُ القِطَع والشكل والوظيفة" بمشاركة أكثر من 25 محاضرًا من المنطقة وضيوف دوليين، وذلك في مقر المركز بالظهران.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى مناقشة تطوّر المسجد ومعانيه ووظائفه المختلفة في سياقات متنوعة، لا سيما السياق الثقافي للمسجد عبر دراسة التداخل بين العوامل الدينية والاجتماعية والاقتصادية والفنية من خلال النظر في قطعهِ الأثرية التي خدمت هذه المساجد أو كانت جزءًا منها.

وقال مدير مركز إثراء المكلف عبدالله الراشد: المؤتمر سيعكس الهوية الثقافية والدينية والتاريخية للمساجد، وأهمية دراسة الإرث التاريخي للمساجد وطرحه بطريقة عصرية للأجيال القادمة؛ لا سيما أنها تلعب دورًا مهمًا في أي مجتمع تنتمي إليه، إضافة إلى المعرفة المتبادلة التي سيقدمها نخبة من كبار المؤرخين والمختصين من مختلف دول العالم.

يُذكر أن المؤتمر يتضمن عدة جلسات من المحاضرات والحوارات إلى جانب معرض مُصاحب بعنوان "فن المسجد: التقليد والتجديد" ليعرض أعمالًا معاصرة لقطع المسجد وأثاثه.