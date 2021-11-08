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محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 18 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستحقين

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محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 18 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستحقين محافظ كفر الشيخ يشهد تسليم 18 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستحقين

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شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الاثنين، تسليم 18 عقد تقنين أراضي للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كل الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة هيثم ندا، مسؤول منظومة التقنين الالكترونية، ومحمود رفعت، مسؤول لجنة التقنين، وبدر زيدان، مسؤول التعاقدات.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 18 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم «عقدين بمركز ومدينة بلطيم، و3 عقود بمركز ومدينة دسوق، وعقد بسيدي سالم، وعقد ببيلا، و3عقود بقلين، و5 عقود بمطوبس، و3 عقود الحامول»، مؤكدًا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضًا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح ، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن بلغ 747 عقدًا، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أننا نعالج تراكمات سنوات ماضية ويتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كل المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء الشروط القانونية كافة.

المصرى اليوم

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