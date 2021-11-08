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«التنسيق الحضاري» يمثَّل في مرصد التراث العمراني والمعماري العربي بتونس

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«التنسيق الحضاري» يمثَّل مصر في مرصد التراث العمراني والمعماري العربي بتونس «التنسيق الحضاري» يمثَّل في مرصد التراث العمراني والمعماري العربي بتونس

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قام الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس محمد أبو سعدة، بتمثيل في مرصد التراث العمراني والمعماري العربي بالاجتماع السادس، والذي تم عقده في تونس، والتابع لمنظمة الألكسو «المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة»، والذي ناقش سجل التراث العمراني العربي، وكذلك تم عرض التجارب العربية في المحافظة على التراث العمراني والمعماري وتنميته، وكذلك عرض قانون عمل المرصد العربي والتصويت عليه من قبل الأعضاء، حيث صرح بذلك رئيس الجهاز.

جدير بالذكر أن المباني التي سيتم ادراجها طبقاً لمعايير تصنيف المناطق ومواقع التراث العمراني العربي على أن تكون تراثًا فريدًا، وأن يعبر عن حقبة زمنية أو حدث تاريخي هام بالنسبة للأمة العربية، أن يحظى بحماية تشريعية في البلد الموجود فيه.

وأنتهى الاجتماع بالعديد من التوصيات التي من شأنها الحفاظ على التراث العمراني العربي، وجعل التراث مصدر إلهام لتصميم المدن الجديدة، مع الحفاظ على بعدها الإنساني، ومعاملة التراث العمراني نفس معاملة المواقع الأثرية والقطع المتحفية، وإنشاء صندوق عربي أو حساب خاص لصون وحماية التراث المعماري والعمراني العربي وخاصة المهدد منه.

يذكر أن الهدف من إنشاء مرصد التراث العمراني والمعماري العربي هو إنشاء أرشيف عمراني عربي متميز يضم المباني ذات الطراز العمراني المتميز على مستوى الدول العربية وكذلك الحفاظ على هذا التراث المتنوع والضخم والذي له جذور تاريخية وثري من التدهور والعمل على ترميمه وتطويره طبقاً لأسس ومعايير الحفاظ على التراث العمراني وحمايته من النزاعات المسلحة، والعوامل الطبيعية والمناخية والأنشطة العمرانية العشوائية أو غياب المادة التشريعية التي تكفل حماية التراث المعماري، والعمل على رفع الوعي بقيمة الموروث التراثي للمالكين والمستثمرين مما يحقق استدامته وتحقيق عائد اقتصادي منه.

المصرى اليوم

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