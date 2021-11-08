نقيب الفلاحين: المزارعين يفضلون زراعة القمح والطماطم في الشتاء عن الفول البلدي

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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، الاثنين، إن مرحلة التسعينات شهدت اكتفاء ذاتي من الفول البلدي، لافتًا إلى أن عزوف الفلاحين عن زراعة الفول البلدي كان بسبب انتشار فيروس تبقع أوراق الفول الذي أدى إلى خسائر فادحة للمزارعين وأضعف إنتاجيته.

وأضاف نقيب الفلاحين في بيان، الاثنين، أن المزارعين يفضلون زراعة الأقماح والبرسيم والطماطم والبطاطس في الموسم الشتوي عن زراعة الفول البلدي بسبب سهولة إصابة الفول بالأمراض وانتشار حشيشة الهالوك التي تهلك زراعات الفول وقلة إنتاجيته وعدم استقرار أسعاره.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن مساحة زراعة الفول لا تزيد حاليًا عن 120 ألف فدان بما لا يوفر سوى 20% من احتياجتنا من الفول البلدي، ونستورد نحو 80% مما نحتاج إليه للاستهلاك المحلي.

وأوضح «أبوصدام» أن الحكومة تسعى بجدية للحد من انفلات أسعار الفول البلدي، حيث أصدَرت وزارة التجارة والصناعة مؤخرًا القرار رقم 154 لسنة 2021، الذي نص على أنَّه لا يسمح بتصدير الفول الحصى والمدشوش فقط إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزيرة التجارة ولمدة 3 أشهر.

وتابع أنه وخلال السنوات الماضية تم استنباط العديد من أصناف الفول البلدى عالية الإنتاج والمقاومة للأمراض والآفات والمتحملة للهالوك منها أصناف مقاومة لأمراض التبقع البنى والصدأ سخا1- سخا3 – سخا4 – جيزة716، وأصناف أخرى متحملة للهالوك مثل مصر1 – مصر3 – جيزة843، واستنباط أصناف ذات احتياجات مائية قليلة وتلائم الزراعة في الأراضى الجديدة منها نوبارية 1 ونوبارية 2 ونوبارية3، ونوبارية4 ونوبارية5.

وأكد أن العودة لفترة ازدهار زراعة الفول البلدي تتطلب تشجيع المزارعين على زراعته عن طريق تطبيق قانون الزراعات التعاقدية، وزيادة التوعية والإرشاد بالطرق الحديثة لزراعة الفول وبالأصناف الجديدة، ونشر ثقافة زراعة الفول بالتحميل على الخضروات الشتويه، والعمل على زيادة مساحات زراعة الفول إلى 350 ألف فدان وزراعة الأصناف ذات الإنتاجية المرتفعة.