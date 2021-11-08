وفد الاتحاد الأوروبي يشيد بمعامل ومراكز خدمة عملاء مياه القاهرة

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أشاد وفد البنك الأوروبي بمستوى الخدمات التي تقدمها مراكز خدمة العملاء بشركة مياه القاهرة الكبرى والاستجابة الفورية لحل مشاكل المواطنين والعمل على في اسرع وقت ممكن والتطور الكبير في مجال التدريب والمتابعة الميدانية وحملات التوعية الخاصة بترشيد استهلاك مياه الشرب والتواصل مع المواطنين لقياس رضاهم عن الخدمات التي تقدمها الشركة والاعتماد بشكل كامل على اساليب التكنولوجيا الحديث في تطوير مراكز خدمة العملاء والعمل بنظام الشبكة الموحدة لجميع الادارات.

قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن الوفد قام بزيارة قطاع المعامل والتحاليل ومحطة مياه الروضة والتى تعتبر من أهم المحطات والتى تخدم قطاع كبير من سكان القاهرة وأشاد بمستوى الخدمات التي يقدمها قطاع المعامل والذى يقوم باخذ عينات من المياه الخارجة من المحطات ونهاية الخطوط والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية العالمة ويتم أخذ عينات على مدار 24 يوميا من خلال خبراء في مجال التحاليل والمعامل.

أشار أن الشركة تسعى دائما لتطبيق أفضل النطم العالمية في ادارة تشغيل منظومة المياه مشيرا ان الشركة بدأت في أرشفة جميع الملفات الخاصة بالعملاء للقضاء على النظام الورقي والاعتماد على الحفظ الإلكتروني في اطار خطة التطوير التي تقوم بها الشركة حاليا في جميع المجالات.

أوضح أن وفد الاتحاد الأوروبي قام بزيارة العديد من المحطات ومراكز الخدمة على مستوى القاهرة الكبرى مشيدا بمستوى الخدمات التي تقدمها الشركة ودورها الكبير في خدمة اكثر من 15 مليون نسمة.