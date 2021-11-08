3 وفيات و159 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أعلنت وزارة صحة حركة حماس في غزة، الاثنين، تسجيل 3 وفيات و159 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 1070 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في غزة، إلى أنه بلغت نسبة التعافي 333 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأوضحت أن بلغ اجمالي تراكمي للمصابين 184989 إصابة، والحالات النشطة 2687 حالة، والمتعافين 1806999 حالة، والوفيات 1603 وفاة

ولفتت إلى أن بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 87 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 58 حالة.

وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا» حتى الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 67 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 250 مليونا وما يقارب من 694 ألف إصابة، تعافى منهم 226 مليونا ونحو 926 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم يوم الأحد 343 ألف و144 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4652 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: روسيا (1،179 وفاة)، وأوكرانيا (449 وفاة)، ورومانيا (263 وفاة)، والمكسيك (261 وفاة)، والهند (256 وفاة).