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سمحت السعودية لمؤسسات السوق المالية بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري في عقار واقع داخل حدود مكة والمدينة.

وأكدت الهيئة ضرورة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو عند تصفية تلك الصناديق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، الإثنين.

وأشارت الهيئة إلى أن القرار سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، وكذلك تعزيز مرتكزات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.

وتعول هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية، لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الاستراتيجية.

وتأمل الهيئة أن تسهم الصناديق في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري والتمويلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى مثل أعمال إعادة التمويل.