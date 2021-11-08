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رصدت محافظة الجيزة من خلال جهاز المنطقة الصناعية والاستثمارية بعرب أبوساعد ومركز ومدينة الصف 6 حالات تعدي على الأراضي أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالتعامل الحازم حيال التعديات على أراضي أملاك الدولة وإزالتها واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.

وقامت محافظة الجيزة بتشكيل لجنة برئاسة عبد الله حسين، رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية، وهشام مصطفى، نائب رئيس الجهاز، ومسؤولى الإدارات الهندسية والإشغالات والمتابعة للتعامل مع المخالفات التي شملت رصد القيام ببناء أسوار ومنشأت خرسانية تتراوح مساحتها بين 10 آلاف م2 و20ألف م2 على أراضى أملاك دولة وقد تم إزالة الأسوار بالكامل، بالإضافة إلى إزالة التعدى على أرض أملاك دولة بمساحة 2000 م2،.

وتمت الإزالة بالكامل وتحرير محضر واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.