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فلسطين تسجل 7 وفيات و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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فلسطين تسجل 7 وفيات و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا فلسطين تسجل 7 وفيات و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إنه تم تسجيل 7 وفيات و260 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ولفتت الكيلة، إلى وجود 46 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات 83 مريضاً، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 5 ملايين ونحو 67 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 250 مليونا وما يقارب من 694 ألف إصابة، تعافى منهم 226 مليونا ونحو 926 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 221 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم يوم الأحد 343 ألف و144 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 4652 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: (1،179 وفاة)، وأوكرانيا (449 وفاة)، ورومانيا (263 وفاة)، والمكسيك (261 وفاة)، والهند (256 وفاة).

المصرى اليوم

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