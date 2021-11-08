وزراء الداخلية العرب :«محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي عملية إرهابية دنيئة»

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أصدرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بيانا بشأن محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس مجلس الوزراء العراقي

قالت الامانة في البيان الصادر اليوم الاثنين: «تلقت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، باستنكار بالغ نبأ العملية الإرهابية الدنيئة التي حاولت من خلالها قوى الشر والإجرام اغتيال دولة السيد مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق» .

وأضافت :«إن الأمانة العامة إذ تعرب عن ارتياحها لسلامة دولة رئيس مجلس الوزراء، لتدين بكل حزم هذه العملية الإرهابية، معلنةً تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب العراق العزيز في مواجهة التطرف والإرهاب، وإنها على ثقة بأن هذا العمل الإرهابي لن يزيد الشعب العراقي إلا تضامنا وتلاحماً مع حكومته وأجهزة أمنه في مواجهة الإرهاب والإجرام، لتعزيز مناخ الأمن والاستقرار بما يخدم التنمية والازدهار»