«حواديت سيلفي».. معرض لفن الجرافيك احتفالا بيوم التسامح العالمي الأسبوع المقبل

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ينطلق الأسبوع المقبل معرض «حواديت سيلفى» للفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس احتفالا بيوم التسامح العالمى 16 نوفمبر، ويضم المعرض 40 لوحة فن جرافيك وأحبار ملونة لصور سيلفى للفنانة نفسها من مراحل حياة مختلفة تخوض فيها الفنانة حالة الهدوء الداخلى والتأمل والسكينة مع اختلاف المحيط الخارجى.

«حواديت سيلفى» رسالة تعرضها الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس للمتلقى عن تجربة شخصية تصويرية بأن التسامح حالة كونية تبدأ من الإحساس بالأمان الداخلى مع اختلاف متغير المكان والمرحلة العمرية، وهو حالة فردية ثابتة تنبع من مركز الانسان.

وتقدم الفنانة التشكيلة الدكتورة وفاء ياديس موضوع «حواديت سيلفى» في مبادرة لتحقيق الصحة النفسية للمرأة وتخطى مصادر القلق النفسى والاكتئاب، وأن التسامح يبدأ من النفس ويمتد للمجتمع لخلق حالة من الاستيعاب والتواصل الممتد، بدون تنوع مصادر تفتح أبواب تواصل غير صحى مع أشخاص أو أماكن، ولكن اختيار مايغني الشخص بمتنوع الصحة النفسية والعقلية والجسدية.

وتقدم الفنانة التشكيلية الدكتورة وفاء ياديس استشارات في جلسات مجانية لأى فتاة أو سيدة تحتاج استشارة نفسية على صفحتها على الفيس بوك وذلك خلال شهر نوفمبر.

والفنانة التشكيلة الدكتورة وفاء ياديس هي عضو الجمعية الدولية لعلوم السيكولوجى التابعة لجامعة سيدونا، وممارس دولى للصحة العقلية والجسدية بدرجة الدكتوراة من جامعة سيدونا باعتماد علوم الميتافيزيقا لتحليل وتعديل السلوك المرضى بطرق السيكوثيرابى بدون عقاقير طبية.