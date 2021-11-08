محافظ أسوان يستعرض مع سفير كندا فرص الاستثمار وزيادة الحركة السياحية

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أستقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة كندا بالقاهرة لويس دوما يرافقه كيريل أيوردانوف مستشار ورئيس قسم التنمية والشئون الدولية بالسفارة الكندية، وبحضور مدير مؤسسة أم حبيبة بأسوان شمس على بهى حيث تناول اللقاء أوجه التعاون وخاصة في مجالات ريادة الأعمال والتطوير المهنى والتعليم المستمر، بجانب تنمية مهارات شباب وفتيات المحافظة في قطاعات التمريض والشباب والرياضة وبرامج الحاسب الآلى لتحسين سبل العيش وجودة الحياة.

وأستعرض اللواء أشرف عطية مع السفير الكندى فرص الإستثمار المتاحة بالمحافظة، وسبل زيادة حركة السياحة الكندية الوافدة، بجانب تكثيف أوجه التعاون المشترك مع الجانب الكندى لإستثمار قدرات الشباب من خلال التدريبات المهنية في مجالات الكهرباء والطاقة الشمسية والأنشطة التجارية والزراعية والسلامة والصحة المهنية، لافتاً إلى أنه يضاف لذلك تفعيل دور ريادة الأعمال للشباب لتحسين فرص العمل الحر من خلال حزمة من البرامج التدريبية المعتمدة تماشياً مع إستراتيجة الدولة 2030 .

فيما أبدى السفير الكندى إعجابه بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية سواء بأثارها الخالدة وطبيعتها الساحرة وترحاب أهلها بالضيوف، موضحاً بأن هناك تنسيق متواصل ومستمر مع الحكومة المصرية من خلال قيام هيئة المعونة الكندية بالتعاون مع مؤسسة أم حبيبة لتنفيذ مشروع ريادة الأعمال لتنمية مهارات الشباب والفتيات لإستثمار طاقاتهم الكامنة من خلال توظيف قدراتهم وتأهيلهم للإلتحاق بسوق العمل، وتحويل الشباب من وظائف إنتاجية إلى أخرى تمكنهم من تحسين مستواهم المعيشى .

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة للسفير الكندى والوفد المرافق له تقديراً لعلاقات الصداقة الوطيدة بين دولتى مصر وكندا .