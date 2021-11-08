المؤبد لـ 4 أشخاص متهمين بقتل جارهم في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، وأحمد سمير سليم، وأمانة سر فلبس صبحى، بمعاقبة 4 أشخاص، الأول والثاني حضوريًا، والثالث والرابعة غيابيا، بالسجن المؤبد في واقعة إتهامهم بقتل جارهم بأحدي القري التابعة لمركز كفر صقر بسبب خلافات بينهم.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة كلًا من: " م . أ . ال " 24 عاما سائق نقل ثقيل، و" أ. ال . م " 55 عاما بالمعاش، مقيمان بأحدي قري مركز شرطة كفر صقر، و" ع . م . م " ، و" س. ر . ن " ربة منزل، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة اتهامهم بقتل المجني عليه " م. ع . م " ، جارهما بذات القرية التابعة لمركز كفر صقر، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأعدوا لذلك سلاح أبيض " سنجة" وشوم، وذلك إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه.

وتبين أن المتهمين الأول والثاني انهالا على المجني عليه ضربًا واستدرجاه إلى داخل مسكنهم، أمام أعين ووجود المتهمين الثالث والرابع للشد من أزرهما بمسرح الجريمة.

جرى ضبط المتهمين الأول والثاني ، وبحوزة الأول سلاح أبيض سنجة وشومة، والثاني بحوزته شومة، فيما لاذ المتهمين الثالث والرابعة بالهرب، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي اصدرت حكمها المتقدم.