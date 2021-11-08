محافظة القاهرة: عزبة أبو قرن لها موقع متميز وتستحق حياة كريمة

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ستعرضت الصفحة الرسمية لمحافظة القاهرة التطوير الحادث بعزبة ابو قرن، في إطار مبادرة حياة كريمة وذلك نظرا لوقوع العزبة في موقع متميز خلف أقدم جامع في أفريقيا، وتعد واحدة من أكثر المناطق التي عانت لعقود من العشوائية في حى مصر القديمة. فهذا المكان اتسع تاريخه لثلاثة أديان سماوية وظلت لآلاف السنين تجاور المعبداليهودى والكنيسة المعلقة ومسجد عمرو بن العاص وعلى مسافة قريبة من مجرى النيل.

عانى اهالينا من قاطني عزبة ابو قرن من المنازل التي تفتقر للبنية التحتية، لا تتناسب مع عراقة هذه المنطقة التاريخية التي تجاور احد ابرز اثار القاهرة العامرة ولا تتناسب مع حياة كريمه لأهالينا من سكان عزبة ابو قرن.

ولكن القيادة السياسية الحكيمة التي تشعر بنبض شعب مصر العريق ابت ان يعيش ابناء العاصمة تلك الحياة.

فصدرت توجيهات مشددة من القيادة السياسية بنقل اكثر من 4000 اسرة إلى مدينة معا لتطوير العشوائيات في مساكن كاملة التجهيز والتأثيث لتنتهي إلى الابد صفحة عاشها اهالينا من قاطني عزبة أبوقرن وتبدأ صفحة جديدة يسطرها ابناء العزبة معا في مدينة «معا».

ابناء ابو قرن اصبحوا اليوم على موعد مع حدائق وملاعب تليق بطفولتهم، مكتبات ومراكز شباب يصنعون فيها حلمهم لغد مشرق.

يوما تلو الاخر يتحقق ما وعد به فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تصبح العاصمة بلا عشوائيات.

واليوم اصبح ابناء ابو قرن يتمتعون ب «حياة كريمة» تليق بتاريخ عريق تميزت به هذه البقعة الغالية من ارض العاصمة القاهرة.