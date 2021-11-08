أخبار عاجلة

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وزيرة البيئة تدعو لدعم صندوق التكيف لضمان استمرار دعمه للبلدان النامية

Print
وزيرة البيئة تدعو لدعم صندوق التكيف لضمان استمرار دعمه للبلدان النامية وزيرة البيئة تدعو لدعم صندوق التكيف لضمان استمرار دعمه للبلدان النامية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه أصبح هناك حاجة ملحة إلى تمويل المناخ أكثر من أي وقت مضى، نظراً لزيادة تكاليف التكيف المقدرة في البلدان النامية بمقدار خمسة إلى عشرة أضعاف عن التدفقات الحالية لتمويل التكيف العام، كما أن فجوة تمويل التكيف آخذة في الاتساع وذلك وفقاً لتقرير الفجوات الأخير الصادر عن الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة البيئة خلال مشاركتها في حوار المساهمين في صندوق التكيف، وذلك ضمن جدول أعمال مؤتمر الأطراف ال٢٦ للتغيرات المناخية، بحضور جون كيرى المبعوث الرئاسى الأمريكى للمناخ وآن مارى وزيرة التجارة والطاقة البريطانية وممثلة المملكة المتحدة الدولية للتكيف ومواجهة تغير المناخ وعدد من وزراء البيئة بدول العالم، حيث أشارت خلال كلمتها إلى تعاظم دور صندوق التكيف أكثر من أي وقت مضى، حيث يُعد قناة مهمة لتسليم تمويل التكيف إلى الدول وقد ساهم لأكثر من عقد من الزمان في دعم مايقرب من ١١٩ دولة مما ساهم في بناء مرونة طويلة الأمد بعدة طرق، بما يتجاوز تهديدات تغير المناخ، والمخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى المخاطر الناجمة عن جائحة كوفيد ١٩.

وأضافت فؤاد أن الصندوق يحتاج إلى تعبئة موارده لتمكينه من مواصلة أعماله، مشيرةً إلى استمرار الدعوة لدعم الصندوق. مشيرة إلى أن كثير من الدول وضعت تمويل في التكيف، حيث وضعت الولايات المتحدة ٢ مليار دولار و٥٠ مليون دولار لصندوق التكييف.

وأشارت وزيرة البيئة إلى النتائج التي حققها الصندوق في من خلال دعمه لمشروعين تم تمويلهما بأكثر من 10 ملايين دولار، حيث أن المشروع الثاني الذي يموله الصندوق في مصر هو عبارة عن توسيع نطاق المشروع الممول في البداية، مضيفةً أن الصندوق يتمتع بميزة نسبية قوية في معالجة قضايا التكيف من خلال نهج طويل الأجل يتضمن توسيع نطاق نتائج المشروع واستدامتها.

وشددت وزيرة البيئة خلال كلمتها على ضرورة العمل على زيادة موارد الصندوق لمواكبة ارتفاع الطلب من أجل مواصلة دعمه وإنجازاته القائمة حتى الآن، مرحبةً بالقرارات والتطورات الأخيرة التي اتخذها مجلس إدارة الصندوق لزيادة الحد الأقصى للدولة من 10 مليون دولار إلى 20 مليون دولار وعدد الكيانات الوطنية المنفذة إلى كيانين في كل بلد متلقى.

وأعربت وزيرة البيئة في نهاية كلمتها عن امتنانها وترحيبها بالسادة المساهمين في دعم صندوق تمويل التكيف ،خاصةً المساهمون لأول مرة، مؤكدةً لهم على أن المال الذي يقدمونه سيساعد في الوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفًا بحلول التكيف المطلوبة بشكل عاجل على أرض الواقع.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر

طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية

طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة