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الرئيس الجزائري يتحدث عن حروب الجيل الرابع.. ويدعو لتقوية الاتحاد الإفريقي

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الرئيس الجزائري يتحدث عن حروب الجيل الرابع.. ويدعو لتقوية الاتحاد الإفريقي الرئيس الجزائري يتحدث عن حروب الجيل الرابع.. ويدعو لتقوية الاتحاد الإفريقي

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حذر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، من وجود تهديدات ترمي لإضعاف البلاد من الداخل بما يعرف بحروب الجيل الرابع، ودعا لتفعيل دور الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في حل نزاعات المنطقة، جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تبون خلال مشاركته في ندوة البعثات الدبلوماسية والقنصلية اليوم الاثنين.

وأشار تبون إلى أن القمة العربية المقبلة ستعقد بالجزائر في مارس، مشددا على ضرورة أن تكون فرصة لاصلاحها، كما شدد هلى أهمية تنسيق العمل العربي المشترك لدعم القضية الفلسطينية، التي قال إنه يجب التقيد بالمبادرة العربية كأساس لحلها.

ودعا لتعزيز العمل المشترك ودعم الأمن الإقليمي وإيجاد حلول في ليبيا والساحل، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية لا تزال تشهد تجاذبات ومنطقة الساحل رهينة حسابات دولية.

وأشار إلى أنه يجب تقوية الاتحاد الإفريقي في مواجهة التهديدات الرامية إلى تشتيت وحدة صفه.

وحث تبون دبلوماسيي الجزائر على دعم ترشح البلاد لعضوية مجلس الأمن، وكذلك على «تعزيز علاقاتنا بروسيا والصين والولايات المتحدة خصوصا في الجانب الاقتصادي».

المصرى اليوم

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