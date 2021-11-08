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أسرى «نفق الحرية» بالأراضي المحتلة: «نعيش في زنازين كالمقابر»

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أسرى «نفق الحرية» بالأراضي المحتلة: «نعيش في زنازين كالمقابر» أسرى «نفق الحرية» بالأراضي المحتلة: «نعيش في زنازين كالمقابر»

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استأنفت المحكمة الإسرائيلية في الناصرة، اليوم الاثنين، محاكمة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع عبر حفر نفق بداية شهر سبتمبر الماضي.

وقال الأسير يعقوب القادري، خلال انتشر في جلسة محاكمة الأسرى: «نعيش في زنازين كالمقابر».

وأضاف القادري، «أننا نعيش داخل مقابر، والوضع سيء للغاية»، مبيّنًا أنهم يعيشون بدون أكل وشرب لساعاتٍ طويلة.

وهتف قائلًا: «حريتنا فوق كل شيء، وفلسطين التاريخية كلها لنا».

وتوجه بالتحية إلى كل أهل فلسطين، رغم محاولات إسكاته وإبعاده من أمام وسائل الإعلام.


بدوره، أكّد الأسير إياد جرادات المتهم بمساعدة الأسرى الستة من داخل قاعة المحكمة، أنّه سيطلق سراحنا بإذن الله في صفقة تبادل، ونحن على ثقة بالمقاومة الفلسطينية«.

من جانبه، ذكر الأسير زكريا زبيدي باللغة العبرية، «نحن مقاتلون من أجل الحرية وسوف ننالها».

وفي أكتوبر الماضي، قدم الادعاء العام الإسرائيلي لوائح الاتهام ضد الأسرى الستة، إلى جانب 5 آخرين بزعم تقديم المساعدة لهم وإخفاء معلومات حول حفرهم للنفق.

وكان الأسرى الستة «محمود العارضة، محمد العارضة، يعقوب قادري، أيهم كممجي، مناضل انفعيات وزكريا زبيدي» عرضوا على المحكمة على «ذمة قضية فرارارهم من سجن جلبوع».

المصرى اليوم

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