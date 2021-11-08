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وزير الخارجية الروسية: مدير CIA أكد ضرورة تطبيق اتفاقات مينسك حول حل الأزمة الأوكرانية

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وزير الخارجية الروسية: مدير CIA أكد ضرورة تطبيق اتفاقات مينسك حول حل الأزمة الأوكرانية وزير الخارجية الروسية: مدير CIA أكد ضرورة تطبيق اتفاقات مينسك حول حل الأزمة الأوكرانية

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أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن وكبار المسؤولين الأمريكيين أكدوا للقادة الروس أهمية تطبيق اتفاقات مينسك حول حل النزاع بجنوب شرق أوكرانيا، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين.

وأضاف لافروف: خلال اللقاء بين الرئيسين (الروسي فلاديمير) بوتين و(الأمريكي جو) بايدن في جنيف، كما خلال زيارتي نائبة وزير الخارجية الأمريكي فيكتوريا نولاند ومدير وكالة الاستخبارات المركزية روبرت بيرنز وفي اتصالاتهما مع القادة الروس، في كل هذه اللقاءات كان الرئيس الأمريكي ومرؤوسوه يؤكدون بشكل صريح ضرورة تطبيق اتفاقات مينسك، بما في ذلك الوضع القانوني الخاص لإقليم دونباس«.

ودعا لافروف أمريكا، لإقناع القيادة الأوكرانية بأن ضرورة التمسك باتفاقات مينسك هي موقف واشنطن «الذي يجب احترامه»، مؤكدا أن ذلك يمكن أن يسهل إلى درجة كبيرة تسوية الأزمة الأوكرانية، وفقا لـ«إنترفاكس».

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