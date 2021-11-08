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مكبلون وممنوعون من المياه.. تفاصيل استئناف محاكمة أسرى سجن جلبوع ()

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مكبلون وممنوعون من المياه.. تفاصيل استئناف محاكمة أسرى سجن جلبوع (فيديو) مكبلون وممنوعون من المياه.. تفاصيل استئناف محاكمة أسرى سجن جلبوع ()

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استأنفت محكمة الاحتلال في مدينة الناصرة بالداخل المحتل، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن «جلبوع»، كما تم الشروع بمحاكمة مواطنين اثنين من مدينة جنين بتهمة مساعدة الأسرى الستة.

وحسبما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية، اليوم، عرضت سلطات الاحتلال أسرى عملية الفرار الكبير من سجن جلبوع على محكمة بالناصرة، الستة وهم: زكريا زبيدي، محمد عارضة، محمود عارضة، أيهم كممجي، يعقوب قادري، ومناضل انفيعات«لقراءة لائحة الاتهام الموجهة ضدهم، وضد خمسة أسرى جدد متهمون بتقديم المساعدة لهم أثناء الفرار.

وأكدت هيئة الدفاع عن الأسرى، اعتراض الأسرى الستة: «على لائحة الاتهامات الموجهة إليهم مؤكدة مطالبتهم بالحرية وبأنهم يعيشون ظروف اعتقال سيئة»

ولفتت هيئة الدفاع عن الأسرى إلى أن الأسرى الـ6 من سجن جلبوع ممنوعون من رؤية عائلاتهم، مؤكدة أنهم يعانون ظروف اعتقال قاسية.

وأضافت الهيئة أن الأسرى نقلوا من السجون إلى المحكمة مكبلين ومحرومين من .

من جهة أخرى نقل المركز الفلسطيني للإعلام جانبًا من المحاكمة، التي تجرى تحت إجراءات أمنية مشددة، عبر تقنية البث المباشر.

تعقد محكمة الاحتلال الإسرائيلية في الناصرة جلسة محاكمة للأسرى الـ6 الذين فروا من سجن جلبوع في 6 سبتمبر الماضي، إلى جانبهم اثنان من سكان جنين بحجة أنهم قاموا بمساعدتهم.

وتم تقديم لائحة اتهام ضد الأسرى الستة، من ضمنها أنه في نهاية عام 2020 قرر الأسير محمود عارضة حفر نفق داخل زنزانتهم للفرار من السجن.

ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلية «كان» فإن لائحة الاتهام المقدمة ضد الأسرى الستة، تتضمن تُهمة الهروب من السجن، إلا أنها مؤخرًا «تخلو من تهمة الإرهاب«.

يشار إلى أن الأسرى الفلسطينيين الستة زكريا زبيدي، ومحمد العارضة، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، ومناضل نفيعات، نجحوا بتحرير نفسهم من سجن جلبوع الإسرائيلي، في شهر سبتمبرالماضي عبر نفق حفروه سراً.

المصرى اليوم

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