أخبار عاجلة

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إثراء" ينظم المؤتمر الدولي للفن الإسلامي في الظهران

Print
بمشاركة 25 محاضرًا من المنطقة وضيوف دوليين

ينظم مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، بالتعاون مع جائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، في 18 ربيع الآخر، المؤتمر العالمي للفن الإسلامي بعنوان "المسجد: إبداعُ القِطَع والشكل والوظيفة" بمشاركة أكثر من 25 محاضرًا من المنطقة وضيوف دوليين، وذلك في مقر المركز بالظهران.

ويهدف المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام، إلى مناقشة تطوّر المسجد ومعانيه ووظائفه المختلفة في سياقات متنوعة، لا سيما السياق الثقافي للمسجد عبر دراسة التداخل بين العوامل الدينية والاجتماعية والاقتصادية والفنية من خلال النظر في قطعهِ الأثرية التي خدمت هذه المساجد أو كانت جزءًا منها.

وقال مدير مركز إثراء المكلف عبدالله الراشد: المؤتمر سيعكس الهوية الثقافية والدينية والتاريخية للمساجد، وأهمية دراسة الإرث التاريخي للمساجد وطرحه بطريقة عصرية للأجيال القادمة؛ لا سيما أنها تلعب دورًا مهمًا في أي مجتمع تنتمي إليه، إضافة إلى المعرفة المتبادلة التي سيقدمها نخبة من كبار المؤرخين والمختصين من مختلف دول العالم.

يُذكر أن المؤتمر يتضمن عدة جلسات من المحاضرات والحوارات إلى جانب معرض مُصاحب بعنوان "فن المسجد: التقليد والتجديد" ليعرض أعمالًا معاصرة لقطع المسجد وأثاثه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران