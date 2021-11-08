الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الثلاثاء (تعرف على السبب)

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ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة المتوقع حدوثها، غدًا الثلاثاء.

وكشفت «الأرصاد» عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، الإثنين، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، والذي سيشهد شبورة مائية، من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وتكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما سيشهد يوم الأربعاء المقبل والموافق 9 نوفمبر، شبورة تكون كثيفة أحيانًا من الساعة الخامسة وحتى السابعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأعلنت «الأرصاد»، حالة الطقس المتوقعة ابتداءُ من غدًا الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر وحتى 14 نوفمبر المقبل، والذي سيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب البلاد، لطيف في الساعات الأولى من الليل ومائل للبرودة في الساعات الأخيرة منه وفي الصباح الباكر على كافة أنحاء الجمهورية.