أخبار عاجلة

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الثلاثاء (تعرف على السبب)

Print
الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الثلاثاء (تعرف على السبب) الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الثلاثاء (تعرف على السبب)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة المتوقع حدوثها، غدًا الثلاثاء.

وكشفت «الأرصاد» عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، الإثنين، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء، والذي سيشهد شبورة مائية، من الساعة الخامسة حتى الساعة السابعة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وتكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما سيشهد يوم الأربعاء المقبل والموافق 9 نوفمبر، شبورة تكون كثيفة أحيانًا من الساعة الخامسة وحتى السابعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأعلنت «الأرصاد»، حالة الطقس المتوقعة ابتداءُ من غدًا الثلاثاء الموافق 9 نوفمبر وحتى 14 نوفمبر المقبل، والذي سيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب البلاد، لطيف في الساعات الأولى من الليل ومائل للبرودة في الساعات الأخيرة منه وفي الصباح الباكر على كافة أنحاء الجمهورية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود

كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب

كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب

«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945

«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945

خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي

خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي