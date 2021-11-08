الداخلية تكشف حقيقة منشور جريمة الإسماعيلية تتكرر في دمياط.. مُدمن مخدرات يذبح خصمه بالساطور

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن قيام شخص من متعاطى المواد المخدرة بالإعتداء بسلاح أبيض على آخر بدمياط

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين :«في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» تحت عنوان جريمة الإسماعيلية تتكرر في دمياط.. مُدمن مخدرات يذبح خصمه بالساطور».

وأضافت: «بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لقسم شرطة دمياط من إحدى المستشفيات بوصول (أحد المواطنين – نجار ) مُصاباً بعدة جروح ولا يمكن إستجوابه، إدعاء تعدى من آخر، وبالإنتقال وبسؤال شقيق المصاب، إتهم (أحد الأشخاص – نجار ) بالتعدى على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض «مطواة» وإحداث إصابته وعلل ذلك لقيام المصاب بالتحرش اللفظى بشقيقته»

وتابع: «عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية».