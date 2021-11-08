«زوَّر جوازات سفرنا لاستخدامها في اغتيالات».. السفارة الأيرلندية بإسرائيل «تغرد» عن غضبها من الموساد

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أعلنت السفارة الأيرلندية في إسرائيل، عبر حسابها على «تويتر»، أنه لا يرى تقرير جهاز الأمن الإسرائيلي شين بيت حول علاقة منظمات غير حكومية فلسطينية بالإرهاب، واتهامات أعضاء المنظمات أو التقارير الإعلامية بمثابة دليل.

وكتبت السفارة الأيرلندية في تغريدة لها أن أيرلندا تشك في إسرائيل، وذلك لأنه قامت إحدى عميلات الموساد في 2010 باستخدام جوازات سفر لها.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية في تقرير لها اليوم أن حساب «تويتر» الرسمي التابع للسفارة رد على تغريدة من جانب سيدة تسمى تريزا، والتي كانت بدورها ترد على مقال للصحيفة بشأن تصريحات وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني التي قال فيها إن إسرائيل لم تظهر له دليلا بأن المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست التي قامت إسرائيل بحظرها، تستحق تصنيفها بأنها إرهابية، ومن ثم احتجت تريزا بأنه ينبغى على أيرلندا أن تصدق إسرائيل، لأن الدول لديها علاقات دبلوماسية، وأنه عليها أن تعلق التبرعات لهذه المنظمات .

وأشار التقرير إلى أنه بعد ذلك بوقت قصير عند منتصف الليل، رد الحساب الأيرلندي على «تويتر» بأنهم لا يعتبرون تقرير «شين بيت» أو الاتهامات الموجهة لأعضاء المنظمات أو التقارير الإعلامية بمثابة دليل، غير أن التغريدة تم حذفها بعد ذلك بعدة ساعات، حسب التقرير أشار إلى قول السفارة الأيرلندية: «قد تكون العلاقات الدبلوماسية مهمة، ولكن إذا تم إساءة معاملتهم لتزوير جوازات سفرنا لاستخدامها في الاغتيالات، فقد يكون من المفهوم أن الثقة يمكن أن تتأثر».