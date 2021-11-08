أخبار عاجلة

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس غرفة ينبع يهنئ القيادة بذكرى البيعة السابعة

Print
رئيس غرفة ينبع يهنئ القيادة بذكرى البيعة السابعة رئيس غرفة ينبع يهنئ القيادة بذكرى البيعة السابعة
أشاد بما شهدته المملكة من تطور ونمو

رئيس غرفة ينبع يهنئ القيادة بذكرى البيعة السابعة

رفع رئيس غرفة ينبع أحمد بن سالم الشغدلي، إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الذكرى السابعة للبيعة المباركة.

وقال: إنه تطل علينا هذه الأيام المباركة ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعاً، وهي الذكرى السابعة لتولي سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم في البلاد ومبايعته ملكا للمملكة العربية وهي ذكرى الانطلاق بالمملكة إلى الريادة في شتى المجالات.

وأضاف "الشغدلي": "لقد شهدنا في السنوات السبع الماضية تطوراً ونمواً وتحولاً كبيراً على كل الأصعدة في مناطق المملكة بلا استثناء، وهو تحول يجسد معاني الإخلاص في خدمة الوطن والمواطنين وفق رؤية السعودية الطموحة 2030 التي تنشد المستقبل الأفضل لأبناء المملكة من خلال استثمار طاقاتهم وقدراتهم لبناء الوطن الأمر الذي استطاعت معه بلادنا بجهود وتوجيهات قيادتها الرشيدة وهمة وسواعد أبنائها أن تتخطى كل التحديات وتحدث تحولا اقتصاديا واجتماعيا غير مسبوق ساهم في أن تخطو مملكتنا العزيزة خطوات رائدة عززت من مكانتها الإقليمية والدولية وجعلتها تحقق المراكز المتقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية بشتى أنواعها".

وتابع رئيس غرفة ينبع: "تحل علينا هذه الذكرى الغالية فيما يسعى خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بكل قوة وعزم وحزم إلى توفير الخير والرفاهية للمواطن الذي يبادله الحب والولاء في صورة تجسد أسمى معاني التفاف الشعب حول القيادة".

وواصل قائلاً: "إن عطاءات الملك سلمان تتوج في ذكراها السابعة مسيرة الإنجاز المستمر، داعياً الله أن يحفظ الملك سلمان وولي عهده الأمين، وأن يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه إنه ولي ذلك والقادر عليه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور

74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

من أجل "السعودية الخضراء".. "تقنية الجوف" تطلق مبادرة رؤيتنا مستقبلنا

من أجل "السعودية الخضراء".. "تقنية الجوف" تطلق مبادرة رؤيتنا مستقبلنا