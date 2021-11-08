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وكيل إمارة الرياض: خلال الأعوام السبعة الماضية حققت المملكة قفزات تنموية وتشريعية

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وكيل إمارة الرياض: خلال الأعوام السبعة الماضية حققت المملكة قفزات تنموية وتشريعية وكيل إمارة الرياض: خلال الأعوام السبعة الماضية حققت المملكة قفزات تنموية وتشريعية
رفع التهنئة خادم الحرمين بمناسبة ذكرى البيعة

وكيل إمارة الرياض: خلال الأعوام السبعة الماضية حققت المملكة قفزات تنموية وتشريعية

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، خالص التهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بمناسبة الذكرى الغالية لتوليه مقاليد الحكم.

وقال: إن الذكرى السابعة لبيعة مولاي خادم الحرمين الشريفين تمثل ذكرى فخر واعتزاز وفرح بقائد يحقق الإنجازات، ويسعى لأعلى الطموحات؛ لتنمية ورفعة هذا الوطن الغالي، وهي ذكرى غالية على قلوب أبناء هذا الوطن وتعكس عمق التلاحم بين القيادة والشعب.

وأضاف: خلال الأعوام السبعة الماضية حققت المملكة قفزات تنموية وتشريعية، ومحاربة الفساد، وريادة عالمية، بفضل قائد حازم تجاوز التحديات وذلل الصعوبات في سبيل تنمية وازدهار هذا الوطن، وتحقيق طموحات أبناء شعبه الوفي.

ونوّه بما شهدته المملكة من إجراءات ومبادرات للحفاظ على سلامة أبناء هذا الوطن والمقيمين فيه خلال جائحة كورونا وانعكاسه على العودة للحياة الطبيعية والتعافي الاقتصادي.

وأكد د. "السديري" على ما تحقق خلال هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من تنمية شاملة مستدامة وفق رؤية طموحة وخطط استراتيجية، سائلاً الله أن يحفظ هذا الوطن بحفظه، ويديم عليه نعمة الأمن والاستقرار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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