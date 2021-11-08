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غلق وتشميع أكاديميتي تدريب لإدارتهما بدون ترخيص في بني سويف
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الأربعاء 17 نوفمبر 2021 06:36 صباحاً
قصر الطفل يقيم ورشة حكي لذوى الاحتياجات الخاصة
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الأربعاء 17 نوفمبر 2021 06:36 صباحاً
بدء نوة المكنسة.. أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في الإسكندرية
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الأربعاء 17 نوفمبر 2021 06:20 صباحاً
«زي النهارده» مذبحة الدير البحرى في الأقصر 17 نوفمبر 1997
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الأربعاء 17 نوفمبر 2021 04:24 صباحاً
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات
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الأربعاء 17 نوفمبر 2021 03:52 صباحاً
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش
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الأربعاء 17 نوفمبر 2021 03:52 صباحاً
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق
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الأربعاء 17 نوفمبر 2021 03:35 صباحاً
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش
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الأربعاء 17 نوفمبر 2021 03:35 صباحاً
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي
-
الأربعاء 17 نوفمبر 2021 03:35 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مئات المهاجرين يتجمعون على الحدود البولندية البيلاروسية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الاثنين 08 نوفمبر 2021 04:18 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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