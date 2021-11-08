ايسترن كومباني ينهي اتفاقه مع علاء عبد العال

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نجح مسؤولو نادي ايسترن كومباني، في التوصل لاتفاق مع علاء عبد العال، المدير الفني لفريق القناة، لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة المقبلة، خلفًا لعلاء نوح، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وتوصل نادي ايسترن كومباني، لاتفاق بشكل رسمي مع علاء عبد العال، بشأن توليه تدريب فريق الكرة في الفترة المقبلة، حيث من المنتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن المدير الفني الجديد، خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعد أن ينهي عبد العال، ارتباطه مع نادي القناة، أحد أندية القسم الثاني.

وكانت الساعات الماضية، شهدت دخول مسؤولي ايسترن كومباني، في مفاوضات مع أحمد كشري، المدير الفني للنتاج الحربي، ولكن حدث اختلاف حول بعض الأمور المالية، ليتحول دون اتمام التعاقد معه.

ويقدم ايسترن كومباني، نتائج سلبية في الموسم الأول له في مسابقة الدوري الممتاز، حيث تعرض للخسارة في أول 3 مباريات أمام كل من المقاولون العرب بهدف نظيف وغزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسموحة بثلاثية نظيفة، وهو الأمر الذي جعل مسؤولي النادي يقررون تغيير الجهاز الفني.