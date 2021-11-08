تأجيل محاكمة المتهمين في «توقف حركة قطارات الصعيد 2015» لـ5 ديسمبر للنطق بالحكم

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أجلت محكمة جنايات بنى سويف، الإثنين، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«توقف حركة قطارات الصعيد 2015»، إلى 5 ديسمبر القادم، للنطق بالحكم.

وكشفت المحكمة عن أسباب توقف حركة قطارات الصعيد في 2015 من خلال محاكمة طالب بكلية طب الأسنان بالفرقة الرابعة من قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى والمحبوس على ذمة القضية رقم 209 لسنة 2020 مع قائد خلية إرهابية ويعمل صراف بالضرائب العقارية ببنى سويف لانضمامهما إلى لجنة «العمليات النوعية» بجماعة الاخوان الارهابية وقيامهما بزرع عبوات متفجرة على شريط السكة الحديد القاهرة اسيوط امام قرية زاوية المصلوب التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بنى سويف، لتعطيل 3 قطارات قادمة من القاهرة إلى الصعيد ارقام 935، 988، 188لارهاب المواطنين وزعزعة الامن العام واحداث فوضى في البلاد إلا ان العبوات الناسفة انفجرت فيه وقائد الخلية «مسؤول العمليات النوعية» وادت إلى إصابتهما.

كانت النيابة العامة امرت باحالة طالب كلية طب الاسنان «ع.ر.» وشهرته عبود السعدنى وصديقه مسؤول العمليات النوعية «م.ق» 41 سنة صراف بالضرائب العقارية إلى محكمة الجنايات ووجهت تهما لهما، بانضمامهما إلى جماعه اسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوه إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي بالانضمام لجماعه الاخوان الارهابيه والتحق باحدى لجانها النوعيه التي تتولى تنفيذ عمليات عدائيه قبل افراد القوات المسلحه والشرطه، واستهداف المنشات العامه عن طريق الارهاب باستخدام القوه والعنف والترويع من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين احرز مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهه الاداريه المختصه لحيازتهما عبوه مفرقعه تحتوي على ماده «نترات الامونيوم» بقصد استخدامها في نشاط يخل بالامن والنظام العام وتعطيل الدستور والمساس بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي وتعريض حياه الناس للخطر وتفجير المفرقعات بمحيط شريط السكه الحديد المار بدائره مركز الواسطى إلا انه قد خاب اثر جريمتهما لسبب بعيد عن ارادتهما وهو انفجار العبوات فيهما.

كما تضمنت التهم الموجهه لهما من النيابة العامة امام محكمة جنيات بنى سويف بان المتهمين عطلا عمدا سير احدى وسائل النقل البريه حركه سيرالقطارات رقم 935. 988، 188 لدى مرورهما بمدينه الوسطى بمحافظه بني سويف عن طريق استعمالهما العبوات المفرقعه. .

شهادة موثقة لرئيس مباحث الواسطى وضابط الامن الوطنى تكشف انفجار العبوات المتفجرة في المتهمين

وكشفت تحقيقات النيابة واقوال الشهود التي ارسلتها النيابة العامة إلى محكمه جنايات بني سويف، وتضمنت شهادة عبدالله اسماعيل عبدالله رائد شرطه ورئيس مباحث مركز شرطه الوسطى انه بتاريخ 2 -7- 2015 اثناء مباشرته لمهام عمله بدائره مركز شرطه الوسطى تناهى إلى سمعه دوي انفجار تبعه تلقيه بلاغ من بعض الاهالي بوقوع تفجير بناحيه زاويه المطلوب على مقربه من خط السكه الحديد بدائره الوسطى فلما توجه إلى موقع الحادث ابصر المتهم الاول محمود مصاب بحروق متفرقه بانحاء جسده وبجواره دراجه بخاريه مهشمه من الخلف وبها اثار اتلاف جراء التفجير وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول مزود بدائره يخرج منها اسلاكا كهربائيه كما عثر على هاتفين محمولين اخرين وبعض شرائح الاتصال ومبلغ 105 جنيهات واوراق مدون بها عبارات تتضمن خطه للقيام بعمليات عدائيه قبل المنشات العامه يتطلع بتنفيذها عناصر تابعه لجماعه الاخوان الارهابيه تستهدف التعدي على رجال الشرطه والممتلكات العامه وتنظيم التظاهرات وقطع الطرقات وبمواجهه المتهم الاول قائد الخلية اقربانضمامه لجماعه الاخوان الارهابيه وانه في سبيل سعيه لتحقيق اغراضها الراميه إلى اسقاط الدوله توجهت وبرفقته المتهم الثاني طالب الطب وشهرته عبود السعدني بوضع عبوه مفرقعه اعلى شريط السكه الحديد المار بالمنطقه المحيطه بمركز شرطه الوسطى وتفجيرها بقصد تعطيل حركه القطارات وازهاق ارواح المواطنين إلا انه حال دون ذلك مما نتج عنه اصابه المتهمان

فيما اكد الشاهد الثاني في اوراق تحقيقات النيابه التي تضمنتها محكمه جنايات بني سويف احمد ماهر شاكر 44سنه مقدم شرطه بقطاع الامن الوطني بان تحرياته اتبت صحه حدوث الواقعه على نحو ما شهد به الشاهد الاول واضاف بانضمام المتهمين لجماعه الاخوان الارهابيه.وعضويتهما بلجنةالعمليات النوعيه والتي تتولى مسؤوليه ارتكاب عمليات عدائيه قبل المنشات العامه ورجال الشرطه والقوات المسلحه والقضاء وتوفير الدعم المالي لشراء الاسلحه والادوات والمواد اللازمه لتصنيع العبوات المفرقعه لمباشره عمليات تنفيذ بغرض تعطيل اعمال الدستور والقوانين وخلق حاله من الفوضى بالبلاد لاسقاط مؤسسات الدوله وتوجه المتهمين لوضع عبوه مفرقعه اعلى شريط السكه الحديد. بقصد تفجير شريط السكة الحديد بغرض تعطيل حركه القطارات والتاثير على مؤسسات الدوله لتحقيق اغراض الجماعه العدائيه إلا انه حال دون تنفيذ واقعه الانفجار واصابتهما من جراء وضع العبوات

المتهمان اعترافا للنيابة العامة بالانضام لجماعة الاخوان الارهابية لخلق فوضى في مصر واستهداف رجال الجيش والشرطة والقضاء

وكشفت النيابه العامة في تحقيقاتها ان المتهم الاول محمود قرني انضم إلى جماعه الاخوان حسب اعترافات وقيامه بتصنيع وحيازه واحراز واستعمال مفرقعات بقصد استعمالها في انشطه مخله بالامن والنظام العام وانه احد مسؤولى جماعه الاخوان وتدرج باحدى اسرها حتى تولى مسؤوليه احدى شعبها بمنطقه قريه الميمون بمركز الواسطي بمحافظه بني سويف وشارك في انشطتها وما نظمته من تجمهرات في اعقاب ثوره 30 يونيو 2013 للسعى إلى اسقاط مؤسسات الدوله واضاف في اعترافاته انه بتاريخ 2-7-2015 اتفق مع المتهم الثاني على وضع ثلاثه عبوات اعلى شريط السكه الحديد المار بمركز الواسطى بقصد تفجيرها لاحداث الرعب بين اوساط المواطنين وصولا لاسقاط الدوله واصطحب المتهم الاول المتهم الثاني بدراجته الناريه وبحوزتهم العبوات مفرقعه لوضعها على شريط السكه الحديد إلا ان العبوات انفجرت فيهما واعترف المتهم الثاني انه تعرض لحادث سير في شهر يوليو 2013 اثناء استقلاله دراجه ناريه بدون ترخيص مما نتج عنه حدوث اصابته بمعرفه مجهول لاحدى.

واستمعت محكمة جنايات بني سويف إلى مرافعة حسن عبده محامى المتهم «طالب طب الاسنان» على مدار ساعتين الذي قال ان موكله محجوز من 6 سنوات في قضيتين احدهما عسكرية والاخرى هذه القضية وحصل على البراءة في القضية الاولى ودفع ببطلان اذن التفتيش وقال شهادة المتهم الاول على موكله ليست قرينة بانه كان موجودا في مسرح الاحداث وان موكله لم يكن مصابا من جراء التفجيرات وانه منذ تاريخ الواقعة إلى الان مر عليه 6 سنوات ويطالب بالافراج عن المتهم كما ان هناك تناقض بين اقوال الشهود في القضية وطالب ببرائته وقررت المحكمة تاجيل نظر القضية إلى 5 ديسمبر القادم للنطق بالحكم.

المصرى اليوم تنفرد بنشر تحقيقات النيابة واقوال الشهود فى اسباب توقف حركة قطارات الصعيد المتهم فيها طالب طب وصراف ببنى سويف

المصرى اليوم تنفرد بنشر تحقيقات النيابة واقوال الشهود فى اسباب توقف حركة قطارات الصعيد المتهم فيها طالب طب وصراف ببنى سويف

المصرى اليوم تنفرد بنشر تحقيقات النيابة واقوال الشهود فى اسباب توقف حركة قطارات الصعيد المتهم فيها طالب طب وصراف ببنى سويف

المصرى اليوم تنفرد بنشر تحقيقات النيابة واقوال الشهود فى اسباب توقف حركة قطارات الصعيد المتهم فيها طالب طب وصراف ببنى سويف