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توفد قافلة طبية إلى جيبوتي

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مصر توفد قافلة طبية إلى جيبوتي توفد قافلة طبية إلى جيبوتي

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قامت سفارة في جيبوتي بتنسيق مهمة القافلة الطبية الموفدة من وزارة الصحة والسكان لمعالجة ضعف الإبصار، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والتعليم في جيبوتي، وإعمالاً للمُبادرة الرئاسية المصرية «تحيا مصر – أفريقيا» لقياس حدة الإبصار.

وقال السفير حسام الدين رضا، سفير مصر لدى جيبوتي، إن جهود القافلة الطبية التي استمرت لمدة أسبوع أثمرت عن توقيع الكشف الطبي على 1354 من الطُلاب في جيبوتي، فضلًا عن صرف 650 نظارة طبية، مُبرزًا ما حققته القافلة من نجاح وما لاقته من تقدير من جانب الجيبوتية، والذي انعكس من خلال حرص وزير الصحة الجيبوتي على تكريم أعضاء القافلة بمشاركة السفير المصري، وتأكيده على تقدير بلاده وتثمينها للتعاون مع مصر.

وأكد سفير مصر لدى جيبوتي على عمق العلاقات المصرية الجيبوتية، موضحا الاهتمام الذي توليه مصر لجيبوتي، مُستعرضًا أوجه التعاون المُختلفة بين البلدين، وخاصةً في مجال الرعاية الصحية وذلك في ضوء الخبرات المصرية الكبيرة في هذا الشأن.

المصرى اليوم

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