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عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي الاثنين، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد «متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية».

وفيما يتعلق بمحور تطوير وإنشاء المدن الجديدة، عرض رئيس مجلس الوزراء التطورات الإنشائية للمشروعات التنموية والسياحية في إطار مدينتي العلمين الجديدة وشرم الشيخ.

ووجه الرئيس بمراعاة تطبيق كل المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة وتلك القائمة على مستوى الجمهورية بصورة مستدامة، مع تجهيز البنية الأساسية لتلك المدن لتصبح مدنًا خضراء وصديقة للبيئة، بما فيها استخدام الطاقة الجديدة والنظيفة، خاصةً في وسائل النقل الجماعي، فضلاً عن استعداد وجاهزية تلك المدن لاستضافة أكبر الفعاليات العالمية المختلفة في مصر.

واطلع الرئيس على مستجدات تطوير منطقة الفسطاط في إطار التطوير الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري لقلب العاصمة وتحويلها إلى مقصد سياحي، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء.

ووجه الرئيس بالانتهاء من كل مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام 2022، مع مراعاة التصميم الحضاري ذي الطابع المعماري العريق، بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء