أخبار عاجلة

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

يوجه بالانتهاء من تطوير منطقة الفسطاط خلال عام 2022

Print
السيسي يوجه بالانتهاء من تطوير منطقة الفسطاط خلال عام 2022 يوجه بالانتهاء من تطوير منطقة الفسطاط خلال عام 2022

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الرئيس عبدالفتاح الاثنين، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد «متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية».

وفيما يتعلق بمحور تطوير وإنشاء المدن الجديدة، عرض رئيس مجلس الوزراء التطورات الإنشائية للمشروعات التنموية والسياحية في إطار مدينتي العلمين الجديدة وشرم الشيخ.

ووجه الرئيس بمراعاة تطبيق كل المعايير الحديثة لتطوير وتنمية مختلف المدن الجديدة وتلك القائمة على مستوى الجمهورية بصورة مستدامة، مع تجهيز البنية الأساسية لتلك المدن لتصبح مدنًا خضراء وصديقة للبيئة، بما فيها استخدام الطاقة الجديدة والنظيفة، خاصةً في وسائل النقل الجماعي، فضلاً عن استعداد وجاهزية تلك المدن لاستضافة أكبر الفعاليات العالمية المختلفة في .

واطلع الرئيس على مستجدات تطوير منطقة الفسطاط في إطار التطوير الشامل لمنطقة القاهرة التاريخية، والذي يهدف لاستعادة الوجه الحضاري لقلب العاصمة وتحويلها إلى مقصد سياحي، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء.

ووجه الرئيس بالانتهاء من كل مراحل تطوير منطقة الفسطاط خلال عام 2022، مع مراعاة التصميم الحضاري ذي الطابع المعماري العريق، بما يتناغم مع طبيعة المنطقة التراثية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
الرئيس عبد الفتاح السيسي يجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر

طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية

طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة