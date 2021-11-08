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السفير المصري في مسقط يُقدم أوراق اعتماده لسلطان عُمان

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السفير المصري في مسقط يُقدم أوراق اعتماده لسلطان عُمان السفير المصري في مسقط يُقدم أوراق اعتماده لسلطان عُمان

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قدّم السفير خالد راضي، سفير لدى سلطنة عُمان، الاثنين أوراق اعتماده إلى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان.

وفي أعقاب مراسم تقديم أوراق الاعتماد، نقل السفير المصري تحيات الرئيس عبد الفتاح للسلطان هيثم بن طارق وشعب سلطنة عمان، مشيرًا إلى حرص المصرية على دعم وتعزيز روابط الإخاء والتعاون بين البلدين والشعبين؛ وأعرب عن أهمية استمرار تنسيق الجهود بين مصر والسلطنة بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق الاستقرار بالمنطقة ويخدم تطلعات شعوبها.

وأكد السفير تطلعه لبذل الجهود اللازمة خلال فترة تواجده بالسلطنة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة لمواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين، بما يخدم مصالحهما ومصالح الشعبين.

من جانبه، نقل السلطان هيثم بن طارق تحياته إلى الرئيس، معرباً عن تقدير السلطنة للدور المحوري الذي تقوم به مصر لخدمة دول وشعوب المنطقة.

المصرى اليوم

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