محمد صلاح فشل في تخطي رقم تييري هنري

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حقق فريق وست هام يونايتد الفوز على نظيره ليفربول أمس، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهم على ملعب لندن الاولمبي، في إطار منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تمكن اللاعب المصري محمد صلاح من صناعة الهدف الأول الذي أحرزه ألكسندر أرنولد من ضربة حرة مباشرة.

وعنونت صحيفة «الديلي ميل» الإنجليزية عن صلاح، إنه ضيع فرصة ذهبية لتسجيل رقم قياسي جديد له، متخطيًا أسطورة أرسنال تييري هنري.

وتابعت الجريدة، أن صلاح مهاجم ليفربول، عادل رقم تييري هنري في التسجيل في خمسة مباريات خارج أرضه، ولكنه فشل في تخطي الرقم ولم يسجل في المبارة رقم 6.

وكان في حالة تسجيل صلاح في شباك وست هام، سيصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل في 6 مباريات خارج الديار، بعد تسجيله في نورويتش سيتي، وليدز يونايتد، برينتفورد، وواتفورد، وآخرهم مانشستر يونايتد.

وفشل أيضًا أسطورة أرسنال من التسجيل في المباراة رقم 6 له خارج أرضه مع الجانرز قبل عشرين عامًا.

يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب هدافي البريميرليج برصيد 10 أهداف، بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي برصيد 7 أهداف.

يحتل ليفربول بعد الهزيمة المركز 4 برصيد 22 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر تشيلسي بفرق 4 نقاط.