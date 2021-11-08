وزير النقل يشهد توقيع شراء 7 قطارات نوم

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شهد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الاثنين، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو الإسبانية العالمية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم.

وسبق أن تعاقدت الهيئة مع الشركة على توريد وصيانة 6 قطارات كاملة، حيث سيتوفر بالقطارات الجديد أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة .

وشهد الوزير توقيع الاتفاقية الإطارية بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تاليس الإسبانية لتنفيذ ازدواج وتطوير خط خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق وتحديث نظم الإشارات والاتصالات بالخط بطول ٦٥ كم مع تحديث برج التحكم المركزي بشبين القناطر ليشمل كامل الخط من قليوب حتي شبين القناطر، وكذلك تطوير وازواج خط قليوب/ منوف/ طنطا بطول ٩٤كم وعمل برج تحكم مركزي بمحطة منوف للتحكم في الخط بالكامل.