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الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد

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الحكومة الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد الكويتية تقدم استقالتها إلى أمير البلاد
قالت وسائل إعلام كويتية إن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد، اليوم، انتهى بتقديم استقالتها رسميا، تمهيدا إلى رفعها لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد.

وهذا هو ثاني تشكيل حكومي يتقدم باستقالته إلى الشيخ نواف منذ تسلمه مقاليد الحكم، إذ تقدمت في مطلع العام الجاري حكومة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح باستقالتها بعد تشكيلها بـ28 يوما فقط، لتصبح بذلك ثاني أقصر حكومة في تاريخ الكويت، في حين كانت أقصر حكومة في تاريخ الحياة السياسية في الكويت، الحكومة الرابعة برئاسة الشيخ صباح السالم الصباح، التي تم تشكيلها عام 1965 لمدة 23 يومًا فقط.


الوطن السعودية

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